Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un update con supporto per Nintendo Switch 2 e miglioramenti

D'altra parte, è probabile che ulteriori aggiornamenti arrivino anche nei prossimi giorni, considerando che il lancio di Nintendo Switch 2 è fissato per il 5 giugno e c'è ancora tempo per ulteriori modifiche che potrebbero risultare necessarie.

Come da tradizione, le note ufficiali della patch da parte di Nintendo sono estremamente sintetiche e vaghe, menzionando solo elementi generali con un "miglioramento della compatibilità nelle sessioni multiplayer tra Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch ", ma possiamo aspettarci qualche rielaborazione interna per funzionare al meglio sulla nuova console.

Continuano i preparativi per il lancio di Nintendo Switch 2 anche attraverso aggiornamenti specifici ai vari giochi first party, come vediamo con l'arrivo di un nuovo update per Animal Crossing: New Horizons , che sembra concentrarsi sul supporto per la nuova console .

Ci saranno miglioramenti su Switch 2?

Nintendo ha dunque pubblicato oggi l'aggiornamento 2.0.7 per Animal Crossing: New Horizons, che principalmente dovrebbe funzionare come preparazione per il supporto a Nintendo Switch 2, console sulla quale il gioco sarà utilizzabile, anche se non sappiamo ancora le eventuali variazioni che potrebbe ricevere.

Animal Crossing: New Horizons non si trova nella lista dei giochi con upgrade a pagamento tra i titoli interni di Nintendo, ma non è nemmeno descritto nei dettagli sui 12 giochi first party che riceveranno miglioramenti gratuiti su Switch 2, dunque non sappiamo precisamente come si configuri il supporto per la nuova console.

Per il momento, l'update sembra riguardare solo aggiustamenti necessari per far funzionare il multiplayer tra Switch 1 e Switch 2, ma non è detto che non siano previsti anche altri miglioramenti tecnici nel passaggio tra una console e l'altra, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni.