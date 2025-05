Nintendo Switch 2 pare sia già nelle mani di qualche utente, ma sembra richiedere un update per funzionare

Dopo l'unboxing, lo youtuber sembra non sia stato in grado di avviare la console perché "Nintendo ha bloccato Switch 2 con la necessità di un aggiornamento per funzionare", ha riferito il personaggio in questione, "Dunque sto aspettando il 5 giugno per sbloccarlo ".

Non ci sono informazioni ufficiali o confermate al riguardo, ma cominciano a circolare le testimonianze dei primi utenti che hanno già Nintendo Switch 2 nelle proprie mani , con la console che però sembra richiedere un aggiornamento iniziale per poter funzionare e dunque risulterebbe ancora bloccata in attesa del lancio ufficiale.

Tutto fermo fino al 5 giugno?

Ovviamente non si tratta di informazioni confermate, ma alcune testimonianze in linea con questa sono state raccolte anche dal noto utente Wario64 su X, che andrebbero a corroborare l'idea che Nintendo Switch 2 necessiti di un aggiornamento del day one attraverso internet per poter funzionare del tutto.



Tale aggiornamento non sarebbe ancora disponibile in quanto dovrebbe essere pubblicato nel giorno di lancio, ovvero il 5 giugno. Questo peraltro tornerebbe con quanto era stato riferito da alcuni membri della stampa a Chris Ring di The Game Business.

Come forse ricorderete, alcuni giornalisti erano stati informati del fatto che le recensioni al lancio di Nintendo Switch 2 sarebbero state probabilmente limitate perché la console necessiterebbe di un grosso aggiornamento al day one che impedirebbe di testarla a fondo in anticipo sull'uscita.

In ogni caso, ormai mancano veramente pochi giorni all'arrivo della console, con il lancio fissato per giovedì prossimo. Nel frattempo, Nintendo ha aggiornato anche l'elenco dei giochi compatibili con Nintendo Switch 2.