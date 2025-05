Rematch contiene anche calciatori reali come Ronaldinho, ter Stegen e Mainoo giocabili: la nuova beta è oggi

Rematch rappresenta una rappresentazione videoludica del calcio particolare e piuttosto distante dalle simulazioni classiche, ma potrà comunque contare sulla presenza di alcuni calciatori reali, a partire da Ronaldinho, ter Stegen e Mainoo che sono protagonisti del nuovo video diario pubblicato dal team Sloclap.

Il team indie francese non è propriamente esperto nel settore, arrivando da titoli più incentrati sugli scontri e le arti marziali come il recente Sifu, ma ha dimostrato di avere un notevole talento e questo nuovo progetto appare decisamente interessante, anche per proporre qualcosa di differente nello stantio mercato dei videogiochi di calcio.

Evidentemente, la cosa ha affascinato anche alcuni calciatori, come dimostra il nuovo videodiario con alcuni dei nomi importanti associati a Rematch: in questo caso vediamo soprattutto Ronaldinho, in visita agli studi di Sloclap, ma ci saranno anche ter Stegen e Mainoo e altri in arrivo.