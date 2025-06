Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un nuovo aggiornamento anche su Nintendo Switch 2

Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto nelle ore scorse un nuovo aggiornamento anche su Nintendo Switch 2, dopo quello che ha consentito al titolo in questione di funzionare a dovere sulla nuova console della casa di Kyoto.

Il nuovo aggiornamento porta il gioco alla versione 2.0.8 pubblicato proprio il 18 giugno per la precisione, dunque si tratta di un altro update dopo quello precedente specifico per la compatibilità estesa a Nintendo Switch 2, con alcune correzioni applicate anche in seguito a questo fondamentale aggiornamento.

Si tratta sostanzialmente di un update correttivo, che va ad aggiustare alcuni problemi emersi di recente su Animal Crossing: New Horizons in particolare su Nintendo Switch 2, forse derivati proprio al passaggio sulla nuova piattaforma.