Xbox si aggiorna e ci sono parecchie novità a questo giro

Anche se si chiacchiera già della prossima generazione in questo periodo, questo non significa che Microsoft abbia terminato di lavorare sull'attuale Xbox e, infatti, è ora disponibile un nuovo aggiornamento per il sistema della console.

L'aggiornamento del sistema di Xbox di giugno

Prima di tutto, viene indicato dalla patch note che i giocatori possono ora nascondere le app di sistema dalla Home di Xbox, oltre che fissare delle applicazioni preferite nella lista per averle sempre in vista e ridurre il numero di schede che vengono mostrate nella Home nello spazio dedicato alle ultime app e giochi utilizzate.

Inoltre, da questo momento i benefici in-game per i giochi free to play esclusivi per gli abbonati a Game Pass appariranno nella sezione "Perk" dell'app di Game Pass, se siete iscritti al servizio: parliamo di elementi come skin, personaggi aggiuntivi, valuta in-game e altre funzionalità per alcuni giochi free to play.

A questo si aggiunge il fatto che tutti i giocatori potranno vedere più informazioni rilevanti riguardo al gioco selezionato, comprese le statistiche di gioco, gli obiettivi, gli amici che stanno attualmente giocando, le catture più recenti, gli extra disponibili, eventi in arrivo e non solo. Per personalizzare questi elementi è possibile andare nel menù della personalizzazione nelle impostazioni generali della console

Vari modelli di Xbox Series

Infine, ci sono stati dei miglioramenti per i salvataggi in cloud che mostrano una nuova barra dei progressi, il nome del dispositivo, data e ora di salvataggio e altri dettagli che permettono di capire quali salvataggi sono presenti nel cloud.

Segnaliamo infine che Xbox Game Pass Ultimate in versione non cumulabile è perfetto per risparmiare ancora di più su Instant Gaming.