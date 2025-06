Xbox Game Pass Ultimate in versione non cumulabile è perfetto per risparmiare ancora di più su Instant Gaming

Se volete provare Xbox Game Pass ma non siete certi che faccia per voi e non potete più sfruttare la prova gratuita, il modo migliore è utilizzare la promozione di Instant Gaming per un singolo mese di abbonamento di Xbox Game Pass Ultimate in versione non cumulabile: significa che non potete usare più di un mese alla volta, ma vi permette di risparmiare un po' di più rispetto all'abbonamento standard. Il prezzo è circa 13€ invece di 18€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA, quindi più basso. Il codice è valido per gli account europei, quindi anche quelli italiani.