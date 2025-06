Google accusa iOS 26 di aver copiato tre feature specifiche dai Pixel

Apple ha presentato iOS 26 con grande enfasi, introducendo nuove funzionalità che promettono di migliorare l'esperienza d'uso quotidiana degli iPhone. Tuttavia, secondo Google, alcune di queste novità non sarebbero così originali come sembrano. In un nuovo episodio della serie video #BestPhonesForever, l'azienda di Mountain View accusa Apple di aver semplicemente preso in prestito - se non copiato - tre funzioni chiave presenti da tempo sui suoi dispositivi Pixel: Live Translate, Hold Assist e Call Screening. Il tono è leggero e ironico, ma il messaggio è diretto: certe innovazioni, da quelle parti, sono già "vecchie" di anni.

Un confronto diretto tra iPhone e Pixel in formato podcast Il video mette in scena una conversazione immaginaria tra un iPhone e un Pixel 9 Pro, come se fossero i protagonisti di un podcast. L'iPhone, con orgoglio, annuncia il debutto della traduzione live dei messaggi, mentre il Pixel ribatte con una punta di sarcasmo: "Ah sì, io lo faccio da quattro anni." Il siparietto si ripete anche per Hold Assist, la funzione che permette al telefono di restare in attesa durante una chiamata, e per Call Screening, il sistema che filtra le chiamate sospette o indesiderate. La scena è costruita per divertire, ma anche per evidenziare un dato di fatto: tutte e tre le funzioni sono già disponibili sui Pixel da almeno una generazione, e in alcuni casi da molto più tempo. Google non si limita quindi a suggerire somiglianze, ma punta il dito in modo esplicito, sottolineando come le "novità" di iOS 26 siano in realtà caratteristiche consolidate dell'ecosistema Android.