Controller wireless compatibile con Nintendo Switch 2 in offerta: design vintage e massima comodità

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione che coinvolge il controller ECHTPower compatibile con Nintendo Switch 2: lo sconto applicato è del 14% e il prezzo finale d'acquisto è di 17,14€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedendo al prodotto attraverso il box qui in basso: L'ECHTPower è un controller compatibile con tutti i modelli di Nintendo Switch e, in particolar modo, segnaliamo la sua compatibilità proprio con la nuova Switch 2 oltre a dispositivi PC, Android e iOS. Si tratta, dunque, di un pad che, se avete acquistato una Switch 2 e volete risparmiare sull'acquisto di un nuovo controller da aggiungere al vostro arsenale, risulta essere un'opzione ideale.

Le caratteristiche di questo controller

Tra le caratteristiche più interessanti di cui è dotato questo , spiccano gli stick a Effetto Hall, che garantiscono alta precisione e resistenza all'usura, eliminando il problema della deriva. Il controller offre inoltre un sistema di illuminazione RGB personalizzabile, con 9 colori e 4 modalità diverse, per un'esperienza visiva coinvolgente.

Controller ECHTPower

Si tratta, tra le altre cose, di un prodotto dal design retrò. Include anche le funzioni Turbo Auto/Manuale, utili per semplificare la pressione continua dei tasti e ridurre l'affaticamento durante lunghe sessioni di gioco. Infine segnaliamo una batteria che riesce a garantire un'autonomia che va dalle 8 alle 16 ore, in base al modo in cui viene utilizzato.