Rubato un carico di Nintendo Switch 2 da oltre 1,4 milioni di dollari, forse sono finite sul mercato nero

Come segnalato da 9News, in Colorado un gruppo di malviventi è riuscito a rubare un carico contenente quasi 3.000 Nintendo Switch 2 da un camion parcheggiato in un'area di sosta. Un colpo ben organizzato e portato a segno in tempistiche strette, che ha assicurato ai ladri una refurtiva del valore di circa oltre un milione di dollari, con le console che potrebbero essere finite sul mercato nero.

Nintendo Switch 2 sta andando a ruba e risulta introvabile in molti negozi o venduta a prezzi molto salati dai bagarini. Come se non bastasse, pare che la console della grande N sia finita sotto il mirino dei malviventi, che del resto, considerando il prezzo e l'elevata domanda, rappresenta un bottino davvero ghiotto.

La refurtiva è già finita sul dark web o all'estero?

La notizia è stata diffusa dall'emittente locale 9News, che riferisce che il furto è avvenuto lo scorso 8 giugno presso il Love's Truck Stop, a Bennett, in Colorado. Durante un controllo di routine, l'autista del mezzo ha scoperto che il rimorchio era stato forzato e che mancava una parte consistente del carico. In totale, si parla di 2.810 console Nintendo Switch 2, tutte nella versione bundle con Mario Kart World, per un valore stimato di circa 1,4 milioni di dollari.

Il carico era partito dai magazzini di Nintendo a Redmond, Washington, ed era diretto a un punto vendita GameStop in Texas. L'autista ha dichiarato di non conoscere il contenuto della spedizione - prassi comune nel settore della logistica, per ragioni di sicurezza. Le autorità locali sono al lavoro sul caso, ma il recupero delle console rubate si preannuncia particolarmente complesso.

Secondo Steve Beaty, professore di scienze informatiche alla MSU di Denver, è improbabile che le console trafugate compaiano su aste online o tra i banchi dei pegni: è molto più plausibile che siano già finite sul mercato nero, vendute attraverso il dark web o spedite all'estero, rendendo le indagini ancora più difficili.

"Sono rubate. Mi aspetterei che finiscano sul dark web piuttosto in fretta, a meno che non vengano spedite all'estero. Quel mercato anonimo dove comprare e vendere alimenta la domanda, e mi ci sono voluti circa due minuti per trovare una Switch 2 a metà prezzo", ha dichiarato Beaty.

L'esperto ha aggiunto che Nintendo può bloccare da remoto le console rubate, e che l'unico modo per aggirare questo sistema è evitare la connessione alla rete o forzare i controlli di sicurezza. Insomma, l'ovvio consiglio è quello di comprare Nintendo Switch 2 esclusivamente da rivenditori autorizzati.