Nintendo Switch 2 è già da record: le vendite al lancio premiano l'approccio cauto di Nintendo alla next gen

Il successo di Nintendo Switch 2 era molto probabile ma non del tutto scontato: la quantità enorme di console precedenti vendute poteva rappresentare un limite più che un trampolino di lancio, considerando che la nuova console è a tutti gli effetti un'evoluzione diretta e non proprio una rivoluzione. La somiglianza estetica e funzionale e il fatto di poter contare su una libreria condivisa, ovvero gli elementi che emergono in maniera principale, sono sia punti di forza in termini di comodità di utilizzo per gli utenti che possibili punti deboli, in quanto tendono a spingere con meno forza a un'azione immediata della nuova macchina, ma a quanto pare questo approccio cauto di Nintendo alla next gen è stato premiato dagli utenti.

Premiato alla grande, si può dire: i primi dati diffusi parlano di un record assoluto di vendite al lancio, con 3,5 milioni di unità vendute nel giro di 4 giorni, qualcosa che non è mai riuscito a nessuno, nemmeno alle PlayStation di maggior successo. La grande somiglianza anche estetica tra Nintendo Switch 1 e 2 e il fatto di adottare sostanzialmente lo stesso nome e linguaggio visivo non ha avuto affatto come conseguenza l'effetto WiiU che alcuni paventavano come possibile risultato.

In effetti, la comunicazione (almeno per quanto riguarda le caratteristiche della console stessa) è stata sicuramente più efficace in questo caso, ma non è tutto: la prima Nintendo Switch ha costruito un popolo di utenti appassionati che sono più vicini al pubblico videoludico "core", mentre l'esplosione di Wii era legata anche alla sua espansione su un'utenza non propriamente interessata ai videogiochi classici, dunque gli utenti Switch sono sicuramente più propensi a continuare a videogiocare e acquistare una nuova console al lancio.