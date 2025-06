NVIDIA alza l’asticella con il processore N1X a 20 core: le prime performance rivelano ambizioni high-end

NVIDIA è pronta a scuotere il mercato delle CPU consumer con il suo primo processore desktop di fascia alta , l'N1X, emerso grazie a una recente fuga di notizie su Geekbench. Il chip, che segna un deciso cambio di passo rispetto alle passate strategie aziendali, promette prestazioni di livello premium e si colloca direttamente in concorrenza con i più performanti Ryzen e Core Ultra, confermando le alte ambizioni di NVIDIA in un segmento dominato finora da pochi big.

NVIDIA N1X: il primo assaggio delle prestazioni

Secondo quanto trapelato, l'N1X sarà equipaggiato con 20 core suddivisi in 10 Cortex-X925 e 10 Cortex-A725, abbinati a una frequenza di boost fino a 4,05 GHz. Test preliminari su Geekbench 6 condotti su un sistema HP non ancora rilasciato hanno restituito un punteggio di 3096 in single-core e 18837 in multi-core, cifre superiori a quelle ottenute dai diretti concorrenti Ryzen AI HX 370 e AI MAX+ 395. I dati lasciano intravedere un processore pronto a ritagliarsi un ruolo di spicco nel mercato desktop.

I benchmark

Il chip è basato su architettura ARMv8 con supporto LPDDR5X fino a 128 GB, un dato importante che lo posiziona come candidato ideale anche per workstation leggere e piattaforme AI di nuova generazione. Nonostante le specifiche GPU non siano ancora ufficiali, le voci di corridoio parlano di una configurazione con 6144 CUDA core, in linea con l'RTX 5070, e un TDP di 170W.