La nuova PlayStation portatile avrebbe 1/3 di banda di memoria di PS5, ma ha una soluzione per controbilanciare

Cosa sappiamo tramite il rumor sulla console portatile di PlayStation

KeplerL2 ha rivelato che l'APU AMD che alimenterà il sistema sarà l'unica dell'azienda ad avere un upscaling dell'intelligenza artificiale nel prossimo futuro. Il leaker ha anche aggiunto che la console portatile sarà dotata di 16 GB di RAM LPDDR5X, dato che le LPDDR6 sono ancora lontane, e che avrà un'ampiezza di banda di memoria pari a 1/3 di quella della PlayStation 5 di base, anche se con più cache e una migliore compressione della memoria.

Per quanto riguarda la cache di cui sarà dotato il sistema, il leaker ha confermato che sarà dotato di 4 MB di cache L2 e 16 MB di cache MALL, che i sistemi di attuale generazione non hanno. Per quanto riguarda l'architettura della console portatile PlayStation, KeplerL2 ha ribadito che sia la console portatile che la PlayStation 6 saranno basate su una variante dell'architettura gfx13 (RDNA5/UDNA).

PS Portal non è una vera console, ma è un passo verso la portabilità di PlayStation

Sebbene da tempo ci siano varie voci di corridoio riguardo a una console portatile PlayStation, Sony non ha dato alcuna conferma a riguardo e quindi non si deve considerare queste informazioni come ufficiali o certe. Segnaliamo poi che una nuova PlayStation portatile sarebbe simile a una PS5 depotenziata, secondo Digital Foundry.