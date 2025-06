Come ogni mese, Sony ha sta ampliando il proprio catalogo di videogiochi dedicati al servizio in abbonamento di PS4 e PS5. Parliamo ovviamente di PlayStation Plus , che nei livelli Extra e Premium è pronto a introdurre nuovi titoli nel mese di giugno.

La lista dei giochi di PS Plus Extra e Premium di giugno 2025

Iniziamo con i giochi che saranno aggiunti nel livello Extra (e quindi validi anche per chi ha Premium):

Una scena di una battaglia in FBC: Firebreak

Si tratta di una lista interessante, capitanata dalla novità del mese: FBC: Firebreak, che ricordiamo è lo sparatutto in prima persona online cooperativo di Remedy Entertainment che ci porta nella Hold House di Control e nei panni di alcuni agenti operativi ci chiede di eliminare alcune anomalie in match PvE con gli amici.

Passando invece ai contenuti dei PlayStation Plus Premium, si tratta in realtà "del contenuto": a questo giro arriva infatti solo Deus Ex: The Conspiracy (PS4 e PS5), ovvero la versione emulata del classico titolo per PS2 che ci porta nel 2052 e ci chiede di scontraci contro una associazione segreta che vuole dominare il mondo.

Ricordiamo infine che sono già disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di giugno.