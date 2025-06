Microsoft rivoluziona il menu Start su Windows 11: nuovo design, maggiore personalizzazione e funzionalità inedite

Microsoft apre ufficialmente le porte a una delle modifiche più significative di Windows 11: un nuovo menu Start, completamente rivisto per adattarsi alle esigenze degli utenti moderni. Dopo una fase di test preliminari avviata lo scorso aprile e l'annuncio ufficiale a maggio, l'aggiornamento è ora disponibile nella Dev Channel, offrendo un primo assaggio di ciò che potrebbe diventare la norma per tutti i dispositivi Windows 11 nei prossimi mesi. Si tratta di un cambiamento importante, non solo in termini estetici, ma anche per la gestione delle app e delle funzionalità.

Il nuovo menu Start è ora scrollabile, consentendo di visualizzare tutte le applicazioni direttamente nella schermata principale senza dover navigare su una seconda pagina. Questa novità semplifica notevolmente l'interazione con il sistema operativo, soprattutto per chi installa molte app. Ma non è tutto: Microsoft ha introdotto due nuove visualizzazioni per organizzare le app, ovvero la vista a categorie e la vista a griglia. La prima raggruppa le app per tipologia, mentre la seconda le ordina alfabeticamente, offrendo un'esperienza più simile al classico elenco delle versioni precedenti di Windows.