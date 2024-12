Una nuova PlayStation portatile sarebbe simile a una PS5 depotenziata, secondo Digital Foundry

Il problema principale, secondo Digital Foundry (ma non solo) sarebbe il contenimento del consumo di energia: considerando che PS5 è un sistema che assorbe circa 200 watt , è difficile miniaturizzarlo e renderlo un hardware in grado di consumare un decimo, nemmeno nel prossimo futuro.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni basate su voci di corridoio , dunque non c'è nulla di concreto, ma la redazione della testata sostiene di aver ottenuto informazioni che sembrano puntare a un possibile lancio di una console portatile da Sony , e conoscendo la situazione attuale dell'hardware ha provato a effettuare una previsione su come potrebbe risultare.

Da un po' di tempo a questa parte si parla della possibilità di una nuova PlayStation portatile , con Digital Foundry che ha anche fatto una sorta di resoconto sulle possibili caratteristiche che una macchina del genere potrebbe avere, andando ad assomigliare con ogni probabilità a una sorta di PS5 depotenziata , che richiederebbe delle versioni apposite dei giochi da far funzionare.

Scalare verso il basso

Si tratta ovviamente di trovare una soluzione scalare, che porti a risultati misurati per un sistema portatile su un display più piccolo e con hardware differente, qualcosa di simile a quanto visto con Steam Deck e i preset che questo utilizza per far funzionare i giochi.

Per Sony si tratterebbe di una situazione piuttosto inedita: attualmente infatti sta proponendo una soluzione inversa, con PS5 Pro che consente di incrementare le caratteristiche grafiche di uno stesso gioco, ma su un portatile dovrebbe fare il contrario.

Da questo punto di vista, Microsoft potrebbe essere avvantaggiata nello sviluppo di una Xbox portatile considerando l'esperienza maturata con Xbox Series X, oltre alla vicinanza al mondo PC che è scalabile di natura, ma per Sony significa effettuare qualcosa di un po' diverso dal normale modus operandi.

In ogni caso, un portatile in arrivo anche nei prossimi anni difficilmente potrà andare oltre il potenziale di una PS5 più o meno depotenziata, sebbene si tratti di vedere anche il possibile cambio di architettura che Sony potrebbe effettuare, magari guardando ai processori ARM.