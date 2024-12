Indiana Jones e l'antico Cerchio su Steam ha una grande aggiunta

Sostanzialmente è possibile collegare l'account Microsoft e abilitare i salvataggi su Xcloud . In questo modo diventa possibile sincronizzarli sulle versioni Steam, Xbox e Windows Store del gioco. Praticamente si può continuare a giocare dove si vuole.

Gli utenti Steam che hanno prenotato Indiana Jones e l'antico Cerchio e ci stanno giocando in anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale del 9 dicembre, hanno fatto una scoperta davvero interessante. Il gioco di MachineGames è infatti dotato di una funzione inedita , che si spera venga implementata in futuro anche in altri giochi Xbox . Quale?

Il futuro?

La funzione, quando selezionata, spiega: "Conserva i tuoi salvataggi sul cloud, condivisi tra tutti i tuoi apparecchi Xbox che supportano Xbox Cloud." Per chi se lo stesse chiedendo, vengono supportati anche gli obiettivi Steam, come accadeva in Halo Infinite.

Naturalmente si tratta di una funzione completamente facoltativa. Quindi si può decidere di giocare a Indiana Jones e l'antico Cerchio senza collegare l'account Microsoft, un'ottima notizia per chi odia di dover usare degli account esterni su Steam.

I salvataggi cloud funzioneranno anche su PlayStation 5? Difficile dirlo, visto che non ci sono riferimenti in merito e non ci sono annunci che ne parlano. Staremo a vedere quando uscirà, nella primavera del 2025.