Ogni query di ChatGPT brucia l'equivalente di mezzo litro d'acqua

Con oltre 300 milioni di utenti settimanali annunciati da Sam Altman, CEO di OpenAI, ChatGPT continua a crescere in popolarità, ma questa crescita potrebbe avere conseguenze ambientali significative . Durante una conferenza presso la Victoria State Library, l'esperta australiana di AI, la Professoressa Kate Crawford , ha lanciato un avvertimento sulle implicazioni ambientali di questa tecnologia. Crawford, inclusa nella lista delle 100 persone più influenti nel settore dell'intelligenza artificiale secondo TIME, ha dichiarato che il rapido sviluppo dell'AI generativa potrebbe comportare un consumo di energia paragonabile a quello del Giappone entro un anno, se non vengono introdotte misure per la sostenibilità.

Un richiamo alla responsabilità climatica

Durante il suo intervento, Crawford ha ribadito l'urgenza di affrontare la crisi climatica, sottolineando che non è possibile "sfuggire ai cambiamenti climatici". Per lei, la priorità del settore dovrebbe essere la sostenibilità, non la corsa a primeggiare nell'AI. Crawford ha anche evidenziato come il progresso tecnologico debba essere compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione globale per evitare impatti catastrofici.

L'esperta di IA Kate Crawford.

Questo approccio non si limita all'energia utilizzata: l'acqua, una risorsa già sotto pressione in molte parti del mondo, è un altro elemento cruciale. La Professoressa ha descritto il consumo idrico delle query AI come un problema spesso ignorato, ma con conseguenze reali e tangibili.