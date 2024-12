Stressato dalle continue richieste dei giocatori, sviluppatore indie ha fermato il suopporto per il suo gioco

Troppo stress

Arrivato alla versione 1.3.0, ogni aggiornamento di Homicipher è stato accompagnato da richieste su richieste, con pochissime parole di gratitudine o apprezzamento.

Uno dei momenti di Homicipher

Leggiamo una parte del messaggio pubblicato da Yatsunagi: "Di più! Di più! Di più! Di più!" "E l'aggiornamento successivo?" "C'è altro?" "Quanto tempo ci vorrà ancora?" I giocatori continuano a chiedere. Non ringraziano mai per il pasto (cioè, il nuovo contenuto). In realtà ci sono anche delle richieste innocue, ma dover elaborare tutti i giorni centinaia di messaggi, per cercare di non perdere quelli importanti (come le segnalazioni di bug), è diventato troppo per lui, che non ha più tempo per riposare e deve produrre contenuti a getto continuo. Di fatto molti hanno preso un gioco indie e hanno iniziato ad avanzare pretese come se fosse un live service, probabilmente intossicati da questo sistema, una situazione insostenibile per una sola persona, che di suo vuole solo fare dei giochi personali.

Yatsunagi ha specificato che la promessa versione Nintendo Switch sarà comunque realizzata, ma se ne occuperà un altro team e non ci saranno nuovi contenuti. Lo stesso accadrà con i prodotti di merchandise, che non vedranno il suo coinvolgimento

. Comunque sia, il nostro ha intenzione di celebrare le 100.000 copie vendute e sta pensando di creare un DLC per la versione testuale. C'è anche l'ipotesi che inizi a lavorare a qualcosa di completamente nuovo.