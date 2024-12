A Dragon Age The Veilguard non interessano tutte le vostre scelte passate, ma non sono scomparse, tranquilli

Dragon Age The Veilguard ha fatto molto discutere sin dall'annuncio, per vari elementi, come l'aspetto, il sistema di combattimento e il fatto che solo una manciata di scelte dei vecchi capitoli sarebbero state trasportate in questo nuovo capitolo.

Il team ha spiegato che vi è un buon motivo, visto che gioco dopo gioco le singole scelte fatte sono diventate troppe e non è semplicemente possibile creare varianti per ogni singola combinazione. BioWare ha però ora affermato che le scelte passate non hanno perso di valore e avranno un peso, prima o poi.