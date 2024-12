Bioware festeggia il Dragon Age Day 2024 regalando l'editor di Veilguard e pubblicando la patch 4

Bioware vuole festeggiare il Dragon Age Day 2024 , che cade esattamente oggi, spingendo l'acceleratore su Dragon Age: The Veilguard , l'ultimo capitolo della serie arrivato di recente. Ha quindi in programma diverse iniziative. La più rilevante è sicuramente legata all' editor di gioco , che sarà disponibile gratuitamente per tutti. L'altra è la pubblicazione della patch 4 , che risolve alcuni problemi residui e aggiunge tra le altre cose la modalità fotografica.

Tante iniziative

Andando più nel dettaglio, l'editor dei personaggi consentirà di creare un Rook fatto e finito, sfruttando tutte le opzioni disponibili. Chi vorrà potrà poi usarlo nella versione completa del gioco, trasferendolo. L'editor sarà disponibile per tutte le versioni, quindi PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

L'immagine celebrativa del Dragon Age Day

Dopo l'installazione della patch 4, disponibile anch'essa per tutte le versioni di Veilguard, "i giocatori troveranno un nuovo fantastico strumento per scattare foto delle incredibili cutscene del gioco". Sono stati inoltre corretti più di venti bug, sono state aggiunte delle nuove sembianze per i Qunari e sono state aggiunte l'armatura, la pittura per il corpo e la macchia di sangue sul naso di Hawke, il protagonista di Dragon Age II. Da sottolineare che si tratta di oggetti cosmetici gratuiti.

Annunciato anche una nuova sessione di domande e risposte con gli sviluppatori, che si terrà stasera alle 21:00 sul canale Discord di Bioware.

Hawke in Dragon Age: The Veilguard

Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard. Per avere un'idea del gradimento del pubblico, attualmente il 71% delle quasi 30.000 recensioni pubblicate su Steam è positivo, per una valutazione complessiva "Perlopiù positiva".