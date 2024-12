Gloomwood ha ricevuto l'aggiornamento The Hive, il seguito spirituale della serie Thief rinnovato in tutto

L'immersive sim Gloomwood , che possiamo considerare come il seguito spirituale della serie Thief, ha ricevuto un maxi aggiornamento chiamato The Hive , che ha aggiunto molti nuovi contenuti al gioco e ha portato a una revisione completa dei sistemi esistenti. Considerate che è ancora in accesso anticipato e che in futuro riceverà altri aggiornamenti.

Cosa aggiunge The Hive?

L'aggiunta principale di The Hive è la mappa omonima, completamente giocabile. Si tratta di un luogo sotterraneo e umido (giocandoci o guardando il trailer di lancio capirete perché) pieno di mostri terrificanti, che non mancheranno di farvi a pezzetti non appena vi distrarrete.

Altro elemento che ha subito una grossa revisione è il sistema di illuminazione, migliorato moltissimo rispetto alle versioni precedenti. Comunque sia tutti i sistemi di gioco sono stati modificati e migliorati, in modo da garantire un'esperienza più amichevole. Per chi lo ha tanto bramato, è stato finalmente aggiunto il fucile a fiocina, con cui creare degli utili passaggi sfruttando delle corde collegate ai proiettili. C'è anche una valigetta migliorata, che vi tornerà sicuramente molto comoda, visto che è più spaziosa della precedente.

Attualmente Gloomwood è sviluppato da un team di dodici persone, tra le quali Dillon Rogers, David Szymanski (Dusk), Nate Berens e Thomas Porta. In occasione del lancio di The Hive sono stati annunciati anche i prossimi aggiornamenti: Hightowne e The Bank, il primo dovrebbe aggiungere una mappa ambientata sui tetti della città, la seconda dovrebbe aggiungerne un'altra ambientata all'interno di una banca.