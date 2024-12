PC Small Form Factor certificati NVIDIA: vi spieghiamo cosa sono e come assemblarli

I PC Small Form Factor (SFF) offrono la possibilità di racchiudere componenti potenti in spazi ridotti. I PC compatti, ideali per scrivanie, LAN party e media center, stanno diventando sempre più popolari, ma la compatibilità dei componenti può rappresentare una sfida per gli appassionati. Scegliere la scheda grafica giusta per un case SFF può richiedere ricerche approfondite su specifiche tecniche e forum online, per assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per l'installazione.

Per semplificare questo processo, da qualche mese ASUS ha ampliato la sua offerta con la serie di schede grafiche Prime. Questa linea di prodotti si caratterizza per un sistema di raffreddamento a tripla ventola, un design elegante in linea con l'ecosistema ASUS Prime e la compatibilità con il programma NVIDIA SFF-Ready, che ne certifica l'idoneità all'impiego in PC di piccole dimensioni. Ma cos'è il programma SFF-Ready e dove si possono trovare componenti compatibili?