Civilization 7 si mostra in un nuovo video gameplay su PS5

Sid Meier's Civilization 7 ha la data di uscita fissata per l'11 febbraio 2025, dunque non manca moltissimo al suo arrivo, ma c'è ancora molto da scoprire su questo nuovo capitolo nella celebre serie di strategici ad ambientazione storica e questo nuovo video gameplay tratto da PS5 risulta particolarmente interessante.

Anche in questo caso, ci troviamo a interpretare un grande leader del passato mentre si cerca di costruire una grande civiltà, in grado di sopravvivere all'avanzare del tempo, evolvendosi in varie maniere e lasciando una profonda impronta nel mondo.

Il settimo capitolo è sostanzialmente un'evoluzione dei precedenti, lasciando intatta la solida base che caratterizza la serie e approfondendo e ampliando diversi aspetti della gestione strategica, economica e politica della civiltà, oltre a introdurre alcune nuove meccaniche.