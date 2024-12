Rise of the Ronin raggiunge un nuovo minimo storico su Amazon, ulteriore calo rispetto al Black Friday

Se siete in cerca di Rise of the Ronin per PS5 a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 47% e del 19% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 80,99€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma. Si tratta inoltre di uno sconto migliore rispetto al Black Friday.

Che gioco è Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è un gioco d'azione a mappa aperta ambientato in Giappone nella seconda metà del 1800. Si tratta di un periodo di grandi cambiamenti per la nazione nipponica, con gli Stati Uniti che hanno infranto il blocco commerciale del Giappone e varie fazioni politiche che cercano di ottenere il potere. Inoltre, è un periodo in cui modernità occidentale e tradizione giapponese si scontrano.

In termini di gameplay, è un gioco fondato sull'esplorazione di un grande mondo, composto da luoghi rurali e grandi città. Dovremo combattere con varie armi corpo a corpo o dalla distanza. Rise of the Ronin è sviluppato da Team Ninja, già autori di Nioh e del suo seguito.