0

Silent Hill f è in sconto con la prenotazione a prezzo minimo di Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Silent Hill f che si trova ora in sconto, con ovviamente la promozione del prezzo minimo garantito.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/08/2025
La protagonista di Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
Articoli News Video Immagini

L'Opening Night Live della Gamescom 2025 ci ha di nuovo mostrato Silent Hill f e le sue magnifiche ambientazioni: se anche voi siete rimasti impressionati dal gioco e non volete perdere l'occasione di giocarlo al lancio, potete fare la prenotazione con sconto su Amazon. Silent Hill f, al momento della scrittura, costa 69,90€ invece di 79,99€. La data di uscita è invece fissata per il 25 settembre 2025. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero assicura il prezzo più basso che apparirà nella pagina prodotto di Amazon tra il momento del vostro ordine e della spedizione. In altre parole, se dovesse essere applicato un altro sconto, sarà valido in automatico anche per voi senza che dobbiate rifare la prenotazione.

Che gioco è Silent Hill f

Silent Hill f è un horror, nuovo capitolo della serie di Konami che per la prima volta ci porta in Giappone. Noi vestiamo i panni di una ragazza del liceo locale che si ritrova a dover affrontare una versione da incubo della propria cittadina, con vari mostri e situazioni pericolose all'orizzonte.

La versione in prenotazione è la Day One Edition che include il gioco completo su disco, ma anche una serie di extra:

  • La variante del costume "Uniforme scolastica da marinaretta bianca"
  • L'accessorio Omamori: Peonia
  • Un paccetto di oggetti consumabili (Abura-age secco, Acqua divina, Kit di primo soccorso)
Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Silent Hill f è in sconto con la prenotazione a prezzo minimo di Amazon