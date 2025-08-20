Gemini AI ora è capace di leggere "ad alta voce" i documenti caricati in Google Docs

Google ha annunciato una nuova funzionalità per Google Docs che promette di modificare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri contenuti: la possibilità di ascoltare i documenti letti ad alta voce grazie all'integrazione con Gemini AI. Questa innovazione è pensata per chi preferisce fruire dei testi in formato audio, ma anche per chi cerca un'esperienza di lavoro più accessibile e versatile. Con un solo clic, sarà possibile trasformare qualsiasi documento in un contenuto audio, rendendo più semplice seguirne la lettura durante altre attività. Google sottolinea come questa opzione non solo favorisca la produttività, ma migliori anche l'accessibilità.

Personalizzazione dell'audio Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova funzione è la possibilità di personalizzare l'esperienza di ascolto. Gli utenti potranno scegliere tra diverse voci e regolare la velocità di riproduzione, adattando così l'audio alle proprie esigenze e preferenze. Questa flessibilità rende la funzione adatta a un pubblico molto ampio, dagli studenti ai professionisti. Google lancia "Projects" in Gemini gestione avanzata del lavoro e maggiore organizzazione I lettori troveranno nel menu Strumenti > Audio il nuovo comando Ascolta questa scheda, che consente di riprodurre il contenuto del documento senza passaggi complessi. Gli autori, invece, avranno la possibilità di inserire pulsanti audio personalizzati direttamente nei loro documenti tramite Inserisci > Pulsanti audio.