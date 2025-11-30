Silent Hill f in versione PC è in forte sconto su Instant Gaming con le promozioni del Black Friday

Proseguono le invitanti offerte del Black Friday di Instant Gaming, che fino a lunedì proporranno sconti su un vasto assortimento di giochi. Tra le promozioni aggiunte oggi troviamo anche Silent Hill f. Il survival horror al momento viene proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 44% rispetto i 79,99 euro canonici. Una volta applicata l'IVA italiana al 22% il totale è di 54,89 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta cliccando sul box, oppure tramite questo indirizzo. Il prezzo qui sopra è già comprensivo di IVA. Il prezzo indicato qui sopra è già comprensivo dell'IVA italiana. Su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam. Per farlo, basta avviare il client e cliccare su Giochi > Attiva un prodotto su Steam e immettere il codice seriale ricevuto al momento dell'acquisto.