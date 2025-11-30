L'eShop svela il peso di Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0 e altri giochi in uscita su Switch e Switch 2

Tramite le pagine dell'eShop di Nintendo è possibile stilare una lista con le dimensioni del download dei giochi in dirittura d'arrivo su Switch e Switch 2, tra cui l'attesissimo Metroid Prime 4: Beyond e Octopath Traveler 0.
Il "peso massimo" tra i titoli di prossima pubblicazione è proprio la nuova avventura di Samus Aran, disponibile da giovedì 4 dicembre. Il negozio digitale della grande N indica 26,3 GB su Switch 1 per Metroid Prime 4: Beyond. La versione Switch 2 differisce di poco: 26,4 GB.
Dimensioni contenute per Octopath Traveler 0
Sempre il 4 dicembre arriverà nei negozi anche Octopath Traveler 0, che invece presenta dimensioni più contenute: su Switch 1 il download pesa 3,2 GB, mentre su Switch 2 sale a 4,2 GB.
Di seguito la lista con le dimensioni dei giochi in arrivo su Switch e Switch 2:
Nintendo Switch 2
- Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 26,4 GB
- Nicktoons & The Dice of Destiny - 5,6 GB
- Octopath Traveler 0 - 4,2 GB
- Simogo Legacy Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 1,8 GB
Nintendo Switch
- Metroid Prime 4: Beyond - 26,3 GB
- Popucom - 4,3 GB
- Viewfinder - 3,7 GB
- Octopath Traveler 0 - 3,2 GB
- Cats Ritual - 2,6 GB
- Nightmare: The Lunatic - 2,5 GB
- Simogo Legacy Collection - 1,8 GB
- Brok: The Brawl Bar - 1,4 GB
- Detective: Rainy Night - 1,4 GB
- Anime School Love: Her Teacher's Secret Lesson - 1,2 GB
- Old School Rally - 1,0 GB
- Blood: Refreshed Supply - 800 MB
- Amazing Maze - 680 MB
- Sacrifice For Sale - 500 MB
- Los Pingheros - 496 MB
- Just a Little Purr Suit - 386 MB
- Santa's Christmas Story 2 The Frozen Gift War - 350 MB
- Couple Maker - 350 MB
- Winterlight - Where Silence Says It All - 290 MB
- Lonely Guardian - 276 MB
- Dino Dawn Doom - 110 MB
- Spot the Cat - 72 MB
- Speed Factor - 68 MB
- Eggconsole Lizard PC-8801 - 41 MB