2

L'eShop svela il peso di Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0 e altri giochi in uscita su Switch e Switch 2

Tramite l'eShop sono arrivate le informazioni sulle dimensioni del download dei prossimi giochi in uscita su Nintendo Switch e Switch 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/11/2025
Samus in Metroid 4: Beyond

Tramite le pagine dell'eShop di Nintendo è possibile stilare una lista con le dimensioni del download dei giochi in dirittura d'arrivo su Switch e Switch 2, tra cui l'attesissimo Metroid Prime 4: Beyond e Octopath Traveler 0.

Il "peso massimo" tra i titoli di prossima pubblicazione è proprio la nuova avventura di Samus Aran, disponibile da giovedì 4 dicembre. Il negozio digitale della grande N indica 26,3 GB su Switch 1 per Metroid Prime 4: Beyond. La versione Switch 2 differisce di poco: 26,4 GB.

Dimensioni contenute per Octopath Traveler 0

Sempre il 4 dicembre arriverà nei negozi anche Octopath Traveler 0, che invece presenta dimensioni più contenute: su Switch 1 il download pesa 3,2 GB, mentre su Switch 2 sale a 4,2 GB.

Nintendo svela cosa fanno gli amiibo di Metroid Prime 4 Beyond: uno sblocca un filmato speciale Nintendo svela cosa fanno gli amiibo di Metroid Prime 4 Beyond: uno sblocca un filmato speciale

Di seguito la lista con le dimensioni dei giochi in arrivo su Switch e Switch 2:

Nintendo Switch 2

  • Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 26,4 GB
  • Nicktoons & The Dice of Destiny - 5,6 GB
  • Octopath Traveler 0 - 4,2 GB
  • Simogo Legacy Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 1,8 GB

Nintendo Switch

  • Metroid Prime 4: Beyond - 26,3 GB
  • Popucom - 4,3 GB
  • Viewfinder - 3,7 GB
  • Octopath Traveler 0 - 3,2 GB
  • Cats Ritual - 2,6 GB
  • Nightmare: The Lunatic - 2,5 GB
  • Simogo Legacy Collection - 1,8 GB
  • Brok: The Brawl Bar - 1,4 GB
  • Detective: Rainy Night - 1,4 GB
  • Anime School Love: Her Teacher's Secret Lesson - 1,2 GB
  • Old School Rally - 1,0 GB
  • Blood: Refreshed Supply - 800 MB
  • Amazing Maze - 680 MB
  • Sacrifice For Sale - 500 MB
  • Los Pingheros - 496 MB
  • Just a Little Purr Suit - 386 MB
  • Santa's Christmas Story 2 The Frozen Gift War - 350 MB
  • Couple Maker - 350 MB
  • Winterlight - Where Silence Says It All - 290 MB
  • Lonely Guardian - 276 MB
  • Dino Dawn Doom - 110 MB
  • Spot the Cat - 72 MB
  • Speed Factor - 68 MB
  • Eggconsole Lizard PC-8801 - 41 MB
#Nintendo #Nintendo eShop
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'eShop svela il peso di Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0 e altri giochi in uscita su Switch e Switch 2