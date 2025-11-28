Nintendo svela cosa fanno gli amiibo di Metroid Prime 4 Beyond: uno sblocca un filmato speciale

Metroid Prime 4: Beyond arriverà finalmente su Switch 1 e Switch 2 il 4 dicembre, insieme a tre nuove statuine amiibo per Metroid Prime 4: Beyond, ovvero Samus Aran stessa, Samus in sella alla moto Vi-O-La e l'antagonista cacciatore di taglie Sylux.
Nintendo ha recentemente rivelato esattamente cosa permetteranno di fare nel gioco le statuine amiibo di Metroid Prime.
Cosa fanno gli amiibo di Metroid Prime 4: Beyond
L'amiibo di Sylux consentirà ai giocatori di vedere un filmato speciale subito dopo aver completato la storia principale del gioco. Il filmato sarà apparentemente una sequenza montata di clip frammentarie con protagonista il cacciatore di taglie che compaiono durante il viaggio attraverso la storia di Metroid Prime 4: Beyond. Sembra che guardare il filmato speciale aiuterà i giocatori a comprendere meglio le motivazioni di Sylux. Come bonus aggiuntivo, Sylux pronuncerà una frase casuale dei suoi dialoghi ogni volta che amiibo e console Switch interagiscono.
L'amiibo Samus e Vi-O-La ti consente di ricaricare rapidamente l'energia di potenziamento della tua moto una volta al giorno, oltre a permetterti di cambiare il colore della moto. Toccando l'amiibo potrai conoscere la distanza percorsa sulla Vi-O-La.
L'amiibo di Metroid Prime 4 Samus ti permette di fare un paio di cose. Una volta al giorno, puoi attivare un pratico scudo che non solo ripristinerà la vita di Samus, ma bloccherà anche fino a 99 danni. Come bonus aggiuntivo, puoi usare l'amiibo Samus per cambiare la musica mentre guidi la Vi-O-La attraverso la Sol Valley, il vasto deserto di Viewros.
Se hai qualche vecchio amiibo relativo a Metroid, puoi utilizzarlo anche con Metroid Prime 4: Beyond. I seguenti amiibo di Super Smash Bros. riprodurranno un suono casuale di Metroid Prime 4 quando interagiscono con la console: Samus, Zero Suit Samus, Dark Samus e Ridley.
Segnaliamo infine che una nuova armatura di Samus in Metroid Prime 4: Beyond è apparsa sul sito giapponese del gioco.