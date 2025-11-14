Una nuova armatura di Samus in Metroid Prime 4: Beyond appare sul sito giapponese del gioco

Metroid Prime 4: Beyond ci permetterà di tornare nei panni di Samus Aran ancora una volta e a questo giro i panni paiono alquanto diversi dal solito.
I trailer di presentazione del videogioco di Nintendo per Switch e Switch 2 hanno già mostrato alcune delle armature che la protagonista si ritroverà a indossare, ma ora tramite il sito giapponese dedicato a Metroid Prime 4: Beyond è stata mostrata una nuova tuta.
Ovviamente se preferite non vederla per scoprirla nel gioco una volta che questo sarà pubblicato non proseguite nella lettura, poiché tra pochissimo la metteremo in mostra.
L'immagine della nuova tuta di Samus in Metroid Prime 4: Beyond
La tuta, che potete vedere nell'immagine qui sotto, ha un design diverso dal modello "base" che abbiamo visto nei trailer fino a questo momento: è più affusolato e soprattutto ha una palette cromatica completamente diversa, visto che abbandona i toni caldi dell'arancio e del rosso per un contrasto di bianco e nero, con alcuni dettagli in altri colori.
Purtroppo il sito ufficiale di Nintendo non dà alcuna informazione sulla tuta e non ci dice quali siano le sue peculiarità. Probabilmente Samus si ritroverà a doverla indossare per motivi narrativi e per poter ottenere nuove abilità fondamentali per avanzare nell'esplorazione o nelle battaglie.
Ricordiamo infine che Metroid Prime 4: Beyond sarà pubblicato il 4 dicembre 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Vi segnaliamo anche che abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond.