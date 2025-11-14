Una nuova armatura di Samus in Metroid Prime 4: Beyond appare sul sito giapponese del gioco

I trailer di presentazione del videogioco di Nintendo per Switch e Switch 2 hanno già mostrato alcune delle armature che la protagonista si ritroverà a indossare, ma ora tramite il sito giapponese dedicato a Metroid Prime 4: Beyond è stata mostrata una nuova tuta .

L'immagine della nuova tuta di Samus in Metroid Prime 4: Beyond

La tuta, che potete vedere nell'immagine qui sotto, ha un design diverso dal modello "base" che abbiamo visto nei trailer fino a questo momento: è più affusolato e soprattutto ha una palette cromatica completamente diversa, visto che abbandona i toni caldi dell'arancio e del rosso per un contrasto di bianco e nero, con alcuni dettagli in altri colori.

La nuova armatura di Samus in Metroid Prime 4: Beyond

Purtroppo il sito ufficiale di Nintendo non dà alcuna informazione sulla tuta e non ci dice quali siano le sue peculiarità. Probabilmente Samus si ritroverà a doverla indossare per motivi narrativi e per poter ottenere nuove abilità fondamentali per avanzare nell'esplorazione o nelle battaglie.

Ricordiamo infine che Metroid Prime 4: Beyond sarà pubblicato il 4 dicembre 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Vi segnaliamo anche che abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond.