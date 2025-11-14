Anthropic ha dichiarato di aver individuato la prima operazione di cyber spionaggio quasi completamente orchestrata da un'IA, attribuita a un gruppo cinese che avrebbe impiegato Claude Code per automatizzare fino al 90 per cento delle attività. Il racconto è quello di un attacco gestito in autonomia per giorni, con interventi umani minimi. Tuttavia, la community di ricerca reagisce con molta più cautela e contesta sia la portata dell'automazione sia il reale impatto operativo visto sul campo.

I ricercatori chiedono prove e ricordano i limiti dell’IA Uno dei punti critici sollevati dagli analisti riguarda l'apparente divario tra ciò che Anthropic sostiene e ciò che gli strumenti IA riescono a fare quando vengono usati da professionisti "white-hat". Come ha dichiarato Dan Tentler, noto esperto di sicurezza, se i modelli faticano a fornire risposte coerenti in contesti legittimi, risulta difficile credere che diventino improvvisamente super efficienti nelle mani degli attaccanti. Le evidenze raccolte finora mostrano vantaggi nelle fasi di triage e automazione di task ripetitivi, ma non un balzo evolutivo nella capacità degli attacchi. Anthropic punta a 70 miliardi di dollari di ricavi entro il 2028 Il gruppo identificato come GTG-1002 avrebbe preso di mira una trentina di organizzazioni, tra aziende tecnologiche e agenzie governative. Solo una parte molto ridotta dei tentativi sarebbe però andata a segno, un dato che ridimensiona in modo sostanziale la narrazione di un attacco "ad alta autonomia". Gli stessi ricercatori si chiedono se il tasso di successo sarebbe stato superiore con tecniche più tradizionali e meno dipendenti da un modello che, secondo Anthropic stessa, ha spesso sovrastimato risultati e persino inventato credenziali inesistenti.