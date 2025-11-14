3

Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Non è affatto escluso

A quanto pare esiste la possibilità che Horizon Steel Frontiers arrivi anche su PS5, sebbene l'annuncio del gioco riguardi unicamente PC e mobile: ecco cosa hanno detto gli sviluppatori sulla questione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/11/2025
La protagonista di Horizon Steel Frontiers

Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Se lo stanno chiedendo molte persone, dopo aver visto lo spettacolare trailer di annuncio del titolo prodotto da NCSOFT, e a quanto pare non è affatto escluso.

Sebbene per il momento si parli solo di un lancio su PC e mobile, infatti, gli sviluppatori del gioco hanno rivelato ai microfoni della testata giapponese GameWatch di essere ottimisti in merito a una versione PS5: tecnicamente è possibile e stanno ancora discutendo al riguardo.

Lo sviluppo di Horizon Steel Frontiers è cominciato nel 2019, quando un responsabile di NCSOFT ha contattato Sony per esprimere il proprio interesse in merito a un impiego della proprietà intellettuale di Horizon.

Horizon Steel Frontiers è l'MMORPG ufficiale della serie di Sony, che non arriverà su PlayStation 5 Horizon Steel Frontiers è l'MMORPG ufficiale della serie di Sony, che non arriverà su PlayStation 5

Tuttavia il gioco ad oggi non ha ancora una data di uscita ufficiale: gli sviluppatori puntano a un debutto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

I primi dettagli sul modello free-to-play

Mentre attendiamo l'annuncio di altri giochi basati sulla serie Horizon, allo stato attuale Steel Frontiers si trova in versione pre-alpha e può gestire gruppi composti al massimo da sedici giocatori, sebbene gli autori stiano considerando per il futuro raid su larga scala aperti anche a centinaia di partecipanti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per quanto concerne l'approccio free-to-play, Horizon Steel Frontiers potrà essere giocato gratuitamente ma prevederà anche un abbonamento mensile opzionale con oggetti per la personalizzazione e la possibilità di sbloccare diversi elementi, ma non saranno presenti meccaniche gacha o casse premio.

Gli sviluppatori puntano insomma a un modello di business più amichevole, che spinga un maggior numero di persone ad avvicinarsi a questa esperienza senza percepire paywall limitanti.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Non è affatto escluso