Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Non è affatto escluso

Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Se lo stanno chiedendo molte persone, dopo aver visto lo spettacolare trailer di annuncio del titolo prodotto da NCSOFT, e a quanto pare non è affatto escluso.

Sebbene per il momento si parli solo di un lancio su PC e mobile, infatti, gli sviluppatori del gioco hanno rivelato ai microfoni della testata giapponese GameWatch di essere ottimisti in merito a una versione PS5: tecnicamente è possibile e stanno ancora discutendo al riguardo.

Lo sviluppo di Horizon Steel Frontiers è cominciato nel 2019, quando un responsabile di NCSOFT ha contattato Sony per esprimere il proprio interesse in merito a un impiego della proprietà intellettuale di Horizon.

Tuttavia il gioco ad oggi non ha ancora una data di uscita ufficiale: gli sviluppatori puntano a un debutto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.