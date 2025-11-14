Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Non è affatto escluso

Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5? Se lo stanno chiedendo molte persone, dopo aver visto lo spettacolare trailer di annuncio del titolo prodotto da NCSOFT, e a quanto pare non è affatto escluso.
Sebbene per il momento si parli solo di un lancio su PC e mobile, infatti, gli sviluppatori del gioco hanno rivelato ai microfoni della testata giapponese GameWatch di essere ottimisti in merito a una versione PS5: tecnicamente è possibile e stanno ancora discutendo al riguardo.
Lo sviluppo di Horizon Steel Frontiers è cominciato nel 2019, quando un responsabile di NCSOFT ha contattato Sony per esprimere il proprio interesse in merito a un impiego della proprietà intellettuale di Horizon.
Tuttavia il gioco ad oggi non ha ancora una data di uscita ufficiale: gli sviluppatori puntano a un debutto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
I primi dettagli sul modello free-to-play
Mentre attendiamo l'annuncio di altri giochi basati sulla serie Horizon, allo stato attuale Steel Frontiers si trova in versione pre-alpha e può gestire gruppi composti al massimo da sedici giocatori, sebbene gli autori stiano considerando per il futuro raid su larga scala aperti anche a centinaia di partecipanti.
Per quanto concerne l'approccio free-to-play, Horizon Steel Frontiers potrà essere giocato gratuitamente ma prevederà anche un abbonamento mensile opzionale con oggetti per la personalizzazione e la possibilità di sbloccare diversi elementi, ma non saranno presenti meccaniche gacha o casse premio.
Gli sviluppatori puntano insomma a un modello di business più amichevole, che spinga un maggior numero di persone ad avvicinarsi a questa esperienza senza percepire paywall limitanti.