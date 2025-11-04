Anthropic punta a 70 miliardi di dollari di ricavi entro il 2028

Secondo un nuovo report di The Information, Anthropic prevede di raggiungere 70 miliardi di dollari di ricavi e 17 miliardi di cash flow entro il 2028 . Si tratta di una crescita senza precedenti per la startup fondata dai fratelli Dario e Daniela Amodei, sostenuta dall'espansione del business legato all'intelligenza artificiale e da partnership strategiche con colossi come Microsoft e Salesforce. Fonti vicine all'azienda indicano che il motore di questa crescita è l'adozione massiva dei modelli Claude da parte delle imprese.

Ricavi in accelerazione e obiettivi ambiziosi

Già nel 2025 Anthropic prevede di chiudere l'anno con 3,8 miliardi di dollari di ricavi generati attraverso la vendita di accesso ai propri modelli via API, più del doppio rispetto agli 1,8 miliardi che OpenAI dovrebbe registrare nello stesso periodo. L'azienda ha fissato un obiettivo di 9 miliardi di ARR (annual recurring revenue) entro fine anno e punta a raggiungere tra i 20 e i 26 miliardi di ARR nel 2026, con una crescita che potrebbe quasi triplicare nel giro di dodici mesi.

Negli ultimi mesi Anthropic ha consolidato la propria strategia B2B, estendendo l'integrazione dei suoi modelli Claude in Microsoft 365 e Copilot, e annunciando la distribuzione del suo assistente AI a centinaia di migliaia di dipendenti di Deloitte e Cognizant. La società ha inoltre ampliato il portafoglio con Claude Sonnet 4.5 e Claude Haiku 4.5, versioni più leggere e scalabili pensate per le grandi organizzazioni, e introdotto Enterprise Search per connettere l'AI ai sistemi interni aziendali.