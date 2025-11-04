Fiondatevi a giocare alla demo di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

La demo consente di provare il gioco fino all'inizio del capitolo 2 e di mantenere i dati salvati nel caso si decida di acquistare la versione completa. È compatibile con la versione 1.12.

Atlus ha lanciato una lunga demo di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army , gioco di ruolo giapponese lanciato il 19 giugno 2025 e disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Tanto da giocare

Come avrete intuito, i contenuti della demo sono gli stessi della versione completa, almeno fino al punto in cui viene interrotta. Quindi è possibile girare per le strade storiche di una Tokyo fantastica degli anni '30 e conoscere parte del cast di umani e demoni, che formano il grosso dell'avventura.

Quindi potrete catturare i demoni per utilizzarli come alleati in combattimento. Il sistema di combattimento è incentrato su di loro, visto che se ne possono catturare più di 100 e che si possono anche fondere per crearne di nuovi.

Atlus segnala che I DLC sono venduti separatamente e non sono compatibili con la demo. Quindi acquistateli solo se avete intenzione di comprare la versione completa. Viene inoltre sconsigliato di giocare alla demo se si possiede già il gioco, perché i dati di salvataggio potrebbero essere sovrascritti. Come detto, la demo in sé ha una sua durata, ma volendo potete continuare a giocarci svolgendo le attività disponibili nelle aree accessibili.