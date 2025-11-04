Il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 7 rivela anche le feature su PC

Il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 7 è un concentrato di sequenze altamente spettacolari, come da aspettative, ma in questo caso mette anche in evidenza le feature della versione PC.
Si tratta in particolare del supporto per i monitor ultrawide, delle oltre ottocento opzioni di personalizzazione e della tecnologia FSR 4 di AMD, che come sappiamo consente di migliorare in maniera sostanziale le prestazioni a parità di risoluzione reale.
Le scene del video alternano momenti tratti dalla campagna e dall'esperienza Zombie, che promette di essere la più grande di sempre, senza trascurare ovviamente il ricco comparto multiplayer competitivo con le sue diciotto mappe disponibili già al lancio.
Gli istanti conclusivi del trailer promettono la migliore esperienza Black Ops mai realizzata, e non c'è dubbio che si tratti di un impegno non da poco per una saga che negli anni ha conquistato milioni di appassionati.
La guerra entra nel culmine
Come abbiamo visto poco fa, ARC Raiders ha battuto Battlefield 6 su Steam, rendendo il confronto fra gli sparatutto di Battlefield Studios, Embark Studios e Treyarch davvero interessante, mentre si avvicina il debutto di Black Ops 7.
Il nuovo capitolo di Black Ops è parecchio ambizioso e il franchise ha dalla sua una popolarità enorme e ampiamente consolidata, dunque il prossimo 14 novembre sicuramente ne vedremo delle belle e capiremo chi riuscirà a spuntarla alla fine per quanto concerne le vendite e la base d'utenza coinvolta.