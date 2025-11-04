10

ARC Raiders batte Battlefield 6 ed è primo nella classifica Steam

ARC Raiders ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, battendo Battlefield 6 e il blockbuster del momento, Dispatch: vediamo la top 10 completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/11/2025
Due dei personaggi di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders ha battuto Battlefield 6, conquistando la vetta della classifica Steam: un risultato davvero importante per l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios, che la settimana scorsa era quinto grazie alle sole prenotazioni.

  1. ARC Raiders
  2. Battlefield 6
  3. Dispatch
  4. Steam Deck
  5. Battlefield Pro - Stagione 1
  6. The Outer Worlds 2
  7. RV There Yet?
  8. Crusader Kings 3
  9. Escape From Duckov
  10. EA Sports FC 26

Il fenomeno del momento, Dispatch, scende in terza posizione dopo aver agguantato brevemente il comando della top 10, seguito dalle vendite di Steam Deck e dall'abbonamento a Battlefield Pro valido per la Stagione 1 di Battlefield 6 e di Battlefield REDSEC.

Battlefield REDSEC, com'è la nuova battaglia reale di Electronic Arts Battlefield REDSEC, com'è la nuova battaglia reale di Electronic Arts

La seconda parte della classifica viene completata da The Outer Worlds 2, RV There Yet?, Crusader Kings 3, Escape From Duckov ed EA Sports FC 26, mentre Europa Universalis V ha debuttato in undicesima posizione ma la settimana prossima avremo un quadro ben più chiaro.

Il terzo incomodo?

Sembra proprio che ARC Raiders stia andando forte su Steam, determinato a consolidare il ruolo da "terzo incomodo" nell'ambito del tradizionale scontro fra Battlefield e Call of Duty, con quest'ultimo che esordirà fra pochi giorni con Black Ops 7.

Scopriremo dunque a breve come stanno davvero le cose e quale sarà il reale equilibrio tra le forze in campo, all'interno di un genere dove quest'anno la competizione è particolarmente intensa.

