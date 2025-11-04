Civilization VII si aggiorna con la mega patch 1.3.0, che migliora le battaglie navali

Firaxis Games ha annunciato la pubblicazione della patch 1.3.0 di Sid Meier's Civilization VII, chiamata Tides of Power, nonché la più grossa da quando il gioco è stato lanciato. Si tratta di un aggiornamento gratuito che va a rivedere moltissimi aspetti del gameplay, primo fra tutti quello delle battaglie navali, che ora è stato molto arricchito.

Il nuovo mare

Per dirla come il sito ufficiale, l'update introduce un vero "rinascimento navale", con un nuovo edificio, il Porto, che migliora la produzione delle città costiere, rendendole finalmente competitive con gli insediamenti terrestri; con una nuova unità navale leggera, il Corsaro, capace di attaccare e depredare rotte commerciali senza dichiarare guerra, guadagnando dell'oro per ogni vittoria; con nuove risorse marine e terreni oceanici: Cowrie, Granchi, Tartarughe e Pece, insieme ai nuovi tipi di terreno, gli Atolli e Loto.

Il banner dell'aggiornamento 1.3.0

Anche il combattimento navale è stato aggiornato: le flotte ora si dividono in unità leggere (agili e da mischia) e pesanti (più lente, ma con attacchi a distanza). L'obiettivo è quello di rendere le battaglie navali più strategiche e varie.

Inoltre, ora è possibile sfruttare le caselle oceaniche in età moderna, un cambiamento epocale per l'economia marittima.

Insomma, le novità sono davero tante e non ne mancano altre, come bilanciamenti alle civiltà, modifiche ad altri aspetti del gioco e bug corretti. Il tutto in forma completamente gratuita. Non vi resta quindi che scaricare Tides of Power per testare le novità introdotte in gioco.