Il supporto clienti IA di The Outer Worlds 2 di Obsidian confonde la compagnia per cui lavora

Obsidian Entertainment è uno studio di sviluppo particolarmente prolifico, che è stato capace di lanciare tre giochi a stretto giro, pur contando circa 285 dipedenti in totale. Avowed , Grounded 2 (ancora in accesso anticipato) e The Outer Worlds 2 . Peccato che il suo servizio clienti, basato sull'intelligenza artificiale , non la conosca proprio benissimo.

Qualcuno di intelligente

C'è poco da fare, ormai: l'IA è entrata nelle nostre vite e non ce ne libereremo più. In fondo qualcuno di intelligente in questo mondo deve pur esserci, ma non sempre i chatbot sono adeguati al 100% ai compiti per cui vengono impiegati e gli errori non mancano.

Ad esempio, di recente una richiesta di supporto per The Outer Worlds 2 ha prodotto uno strano risultato. Il supporto clienti IA di Obsidian ha invitato l'utente che l'ha fatta a contattare un'altra Obsidian.

Le dinamiche dell'accaduto sono abbastanza normali: l'utente Kepano, che stava giocando The Outer Worlds 2, ha inviato un messaggio di feedback riguardo a un problema riscontrato nel gioco; la risposta ricevuta sembrava del tutto normale, quando in realtà invitava a contattare un'altra Obsidian per risolvere: Obsidian.md, legata a un'applicazione per prendere appunti.

Kepano ha poi chiarito di non voler criticare Obsidian Entertainment, ipotizzando che lo studio stia semplicemente utilizzando un software di assistenza AI "pronto all'uso". Ironia vuole che Kepano lavori proprio per Obsidian.md, il che spiega perché abbia notato immediatamente l'errore.

Chiaramente c'è anche chi è stato meno compresivo di lui, come l'utente @SheriefFYI, che ha scritto: "Chi approva certe cose? E chi sceglie un linguaggio così prolisso, vuoto e inutile?"; o come @oossoonngg: "A questo punto, essere ignorati dall'assistenza è meglio che leggere queste sciocchezze. Complimenti, Microsoft: state rovinando gli studi con il vostro Copilot." O, ancora, @wsdia_vd: "È la stessa azienda che ha cercato di farti sentire in colpa per aver pagato la versione pre-release da 100 dollari."