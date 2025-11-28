The Outer Worlds 2 è una critica al capitalismo? Il director nega e gli piovono addosso critiche da Larian Studios

"L'espressione nei videogiochi è compromessa perché il burattinaio tiene ancora i fili ," ha scritto Douse, trovando il plauso di molti dei suoi seguaci. "Mi dispiace per quello studio, costretto a far scendere a compromessi l'anima stessa del gioco," gli ha risposto un utente.

The Outer Worlds 2 sembra criticare il capitalismo, così come accadeva nel primo capitolo. Secondo il game director Brandon Adler, però, non è così. Per lui, Obsidian Entertainment non vuole essere "moralista" e ha quindi negato questa interpretazione. In molti non hanno preso bene le sue parole, compresi alcuni sviluppatori, come Michael Douse, il direttore editoriale di Larian Studios, cui dobbiamo Baldur's Gate 3 .

Espressione negata

Un altro giocatore ha citato Disco Elysium come esempio di gioco i cui sviluppatori non hanno negato le loro intenzioni espressive, criticando il capitalismo e non solo. Douse ha risposto di essere orgoglioso di figurare nei crediti del titolo di ZA/UM, dove appare effettivamente nei ringraziamenti.

The Outer Worlds 2 di suo contiene diversi elementi di critica al capitalismo, anche se molto leggera, che si manifesta in elementi piccoli e grandi, tra missioni e gag.

Ma secondo Adler, che ne ha parlato nel podcast My Perfect Console: "Non stiamo facendo qualcosa del tipo: 'critichiamo il capitalismo contemporaneo così come lo vediamo'. In generale, quello che ci piace fare, soprattutto con The Outer Worlds, è criticare le strutture di potere e le persone al potere e il modo in cui abusano di chi quel potere non ce l'ha."