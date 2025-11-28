Forza Horizon 6 avrebbe un periodo di uscita già ben definito, secondo un insider

Il noto insider Nate the Hate ha riferito che il periodo di uscita di Forza Horizon 6 sarebbe già ben definito, confermando peraltro quanto già riportato da alcune voci di corridoio precedenti: si tratterebbe della prima metà del 2026.

Un periodo che ha senso

Forza Horizon 6 è stato annunciato piuttosto a sorpresa nel corso del Tokyo Game Show dello scorso settembre, con un teaser trailer che non ha mostrato praticamente nulla del gioco, al di là dell'ambientazione.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Realizzando il desiderio di molti fan della serie, il nuovo capitolo sarà ambientato in Giappone, cosa che lo rende un titolo particolarmente atteso da molti, in previsione di cosa potrebbe emergere da questo nuovo capitolo, vista la capacità di Playground di costruire mappe affascinanti e coinvolgenti.

Il team è anche solito non far intercorrere molto tempo fra la presentazione di un suo gioco e la sua uscita, almeno per quanto riguarda la serie Forza Horizon, dunque è possibile che Forza Motorsport possa arrivare entro il prossimo giugno, nonostante non sia stato mostrato ancora nulla di effettivo.

L'idea è che l'uscita possa andare verso la primavera, forse nel mese di giugno, ora che peraltro tale periodo è stato liberato dall'ingombrante presenza di GTA 6, recentemente spostato all'autunno.

Un trailer di Forza Horizon 6 potrebbe allora arrivare nel corso dei The Game Awards 2025, ma più probabilmente durante l'evento Xbox Developer Direct che solitamente Microsoft tiene nel mese di gennaio.