Forza Horizon 6 è ufficiale, Microsoft ha rivelato l'ambientazione

Forza Horizon 6 è ufficiale: non è chiaro se si sia trattato o meno di un errore e dunque di una pubblicazione avvenuta in anticipo sui tempi, fatto sta che Microsoft ha rivelato l'ambientazione del nuovo episodio con il teaser che vedete qui sotto.

Ebbene sì, si tratta proprio del Giappone e l'uscita del gioco avverrà nel corso del 2026, ma non sono ancora state confermate le piattaforme: Xbox, PC e magari anche PS5 fin da subito? Probabilmente lo scopriremo fra poco.

Il teaser mostra una carrellata all'interno di quella che sembrerebbe essere un'officina giapponese, ma lo si scopre solo dopo le prime sequenze, quando compare il tradizionale portafortuna Maneki-neko prima di guardare dalla finestra il meraviglioso panorama del Monte Fuji.

Dunque le voci erano assolutamente fondate ed è chiaro anche il motivo per cui Microsoft ha pensato bene di fare questo annuncio proprio durante il Tokyo Game Show: immaginiamo che la notizia non mancherà di entusiasmare anche gli appassionati giapponesi.