Con Fable e Forza Horizon 6 in pieno sviluppo, Playground Games è cresciuta notevolmente di recente

In base ad alcuni documenti ufficiali sull'andamento finanziario della compagnia siamo in grado di notare come Playground Games, il team britannico che sta sviluppando Fable e Forza Horizon 6, sia notevolmente cresciuto come dimensioni e organico in questi anni.
Le informazioni sono state riportate dal solito Timur222 su X, specialista nel recuperare dati e documenti per scovare dettagli interessanti sul mondo dello sviluppo videoludico, e dimostrano come il team britannico diventato famoso con la serie Forza Horizon sia ormai un peso massimo all'interno degli Xbox Game Studios.
In effetti, la crescita era piuttosto inevitabile considerando le dimensioni dei due progetti che lo studio sta portando avanti in contemporanea ormai da vari anni questa parte.
Due giochi enormi
In base ai documenti recuperati, emerge che Playground Games è cresciuta da 381 dipendenti nel 2023 a 455 nel 2024, e non ci sono dati più aggiornati ma è probabile che ci sia stato un ulteriore incremento successivo, considerando che il team continua a cercare personale in maniera attiva.
In effetti, entrambi i progetti in corso presso lo studio sono davvero di grandi dimensioni e potrebbero essere in fase piuttosto avanzata, considerando che ora anche Forza Horizon 6 è stato annunciato durante del Tokyo Game Show.
Dall'altra parte, Fable potrebbe essere una delle maggiori produzioni in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, recentemente spostato al 2026 ma che dovrebbe avere un ruolo di rilievo nel corso del 25° anniversario di Xbox che si terrà l'anno prossimo e quanto visto finora sembra davvero impressionante.
A questo punto attendiamo ulteriori informazioni su entrambi i titoli in arrivo nei prossimi mesi.