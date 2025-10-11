Con Fable e Forza Horizon 6 in pieno sviluppo, Playground Games è cresciuta notevolmente di recente

In base ad alcuni documenti ufficiali sull'andamento finanziario della compagnia siamo in grado di notare come Playground Games, il team britannico che sta sviluppando Fable e Forza Horizon 6, sia notevolmente cresciuto come dimensioni e organico in questi anni.

Le informazioni sono state riportate dal solito Timur222 su X, specialista nel recuperare dati e documenti per scovare dettagli interessanti sul mondo dello sviluppo videoludico, e dimostrano come il team britannico diventato famoso con la serie Forza Horizon sia ormai un peso massimo all'interno degli Xbox Game Studios.

In effetti, la crescita era piuttosto inevitabile considerando le dimensioni dei due progetti che lo studio sta portando avanti in contemporanea ormai da vari anni questa parte.