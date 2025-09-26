Forza Horizon 6 avrà la mappa più grande vista finora, con un'enorme zona urbana tratta da Tokyo

Come abbiamo visto, Forza Horizon 6 è stato confermato in occasione del Tokyo Game Show 2025 e sarà incentrato sul Giappone, venendo incontro ai desideri di molti fan della serie.

Playground Games ha fornito qualche altra informazione su Forza Horizon 6 in un'intervista pubblicata da GamesRadar, dalla quale veniamo a sapere che il nuovo capitolo avrà la mappa più grande mai vista prima nella serie, e questo significa che possiamo aspettarci un'area veramente enorme, visti i precedenti.

Playground Games punta sempre più in alto

Oltre a svelare l'ambientazione con un breve teaser trailer, il team ha anche spiegato perché ha scelto il Giappone come nuovo scenario, oltre a confermare il ritorno delle stagioni con le loro variazioni sull'ambientazione, e il fatto che Forza Horizon 6 arriverà su PlayStation 5 dopo il lancio su PC e Xbox Series X|S.

A GamesRadar, Playground ha confermato che la mappa di Forza Horizon 6 sarà dunque la più vasta vista finora nella serie, che in effetti è andata a incrementare le dimensioni di capitoli in capitolo.

"La mappa che abbiamo creato per il Giappone, o meglio la versione giapponese di Horizon, è grande ma anche molto densa. C'è sempre qualcosa da scoprire e da vedere dietro l'angolo", ha spiegato il team. "Un'altra area che mi entusiasma particolarmente, e che è anche più grande, è la nostra area urbana, ovvero la città di Tokyo. È la città più grande che abbiamo mai realizzato in un gioco Horizon."

"Il Giappone è un luogo mozzafiato, ma penso che rimarranno sorpresi da quanto abbiamo cercato di integrare la sua cultura in Horizon 6 [...] Penso che le persone rimarranno sorprese; probabilmente impareranno qualcosa in più su questo luogo di quanto si aspettino".