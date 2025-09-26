Forza Horizon 6 avrà la mappa più grande vista finora, con un'enorme zona urbana tratta da Tokyo

Playground Games ha fornito qualche altra informazione su Forza Horizon 6 in un'intervista pubblicata da GamesRadar, dalla quale veniamo a sapere che il nuovo capitolo avrà la mappa più grande mai vista prima nella serie, e questo significa che possiamo aspettarci un'area veramente enorme, visti i precedenti.
Tra gli altri dettagli, emerge anche il fatto che, in maniera alquanto opportuna considerando l'ambientazione scelta, nella mappa si troverà anche la zona urbana più grande mai costruita da Playground Games, tratta da alcuni quartieri di Tokyo, che consentirà dunque di correre anche in contesti più trafficati e densi.
Come abbiamo visto, Forza Horizon 6 è stato confermato in occasione del Tokyo Game Show 2025 e sarà incentrato sul Giappone, venendo incontro ai desideri di molti fan della serie.
Playground Games punta sempre più in alto
Oltre a svelare l'ambientazione con un breve teaser trailer, il team ha anche spiegato perché ha scelto il Giappone come nuovo scenario, oltre a confermare il ritorno delle stagioni con le loro variazioni sull'ambientazione, e il fatto che Forza Horizon 6 arriverà su PlayStation 5 dopo il lancio su PC e Xbox Series X|S.
A GamesRadar, Playground ha confermato che la mappa di Forza Horizon 6 sarà dunque la più vasta vista finora nella serie, che in effetti è andata a incrementare le dimensioni di capitoli in capitolo.
"La mappa che abbiamo creato per il Giappone, o meglio la versione giapponese di Horizon, è grande ma anche molto densa. C'è sempre qualcosa da scoprire e da vedere dietro l'angolo", ha spiegato il team. "Un'altra area che mi entusiasma particolarmente, e che è anche più grande, è la nostra area urbana, ovvero la città di Tokyo. È la città più grande che abbiamo mai realizzato in un gioco Horizon."
"Il Giappone è un luogo mozzafiato, ma penso che rimarranno sorpresi da quanto abbiamo cercato di integrare la sua cultura in Horizon 6 [...] Penso che le persone rimarranno sorprese; probabilmente impareranno qualcosa in più su questo luogo di quanto si aspettino".