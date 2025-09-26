Forza Horizon 6 arriverà su PlayStation 5 post lancio, gli sviluppatori ci stanno già lavorando

Durante il Tokyo Game Show 2026 è stato annunciato Forza Horizon 6 per PC e Xbox Series X e S. Per l'occasione, è stato detto che in futuro arriverà anche su PlayStation 5 , affermazione che Playground Games ha confermato nelle FAQ ufficiali della presentazione, in cui ha anche spiegato che nel progetto è coinvolto Turn 10, lo studio di Forza Motorsport .

Tuyrn 10 al lavoro

Durante l'annuncio, molti si sono effettivamente chiesti se Forza Horizon 6 sarebbe arrivato anche sulla console di Sony, visto che Forza Horizon 5 è stato convertito recentemente, risultando un successo clamoroso sulla piattaforma.

Leggendo le FAQ, viene ribadito: "Oggi, durante la diretta Xbox al Tokyo Game Show 2025, abbiamo svelato Forza Horizon 6, che sarà lanciato prima su console Xbox Series X|S e PC nel 2026," ma "Vista l'attesa per questo franchise anche su altre piattaforme, Playground Games e Turn 10 Studios stanno collaborando per portare Forza Horizon 6 su PlayStation 5 dopo il lancio."

Insomma, anche i possessori di PS5 possono prepararsi a giocarci. Non sappiamo ancora quando, ma sicuramente potranno farlo, viste le rassicurazioni date dallo studio di sviluppo.

Intanto è possibile aggiungere Forza Horizon 6 alla lista dei desideri sul Microsoft Store e su Steam. Le FAQ, ribadiscono anche che: "Con un abbonamento attivo a Game Pass Ultimate o PC Game Pass, potrai giocare a Forza Horizon 6 al lancio senza costi aggiuntivi."