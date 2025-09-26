Il gioco bonus di PS Plus Extra/Premium di settembre è ora disponibile su PS4 e PS5

Perché The Last of Us Parte II è arrivato solo ora

Aggiungere un gioco first party dopo tutti gli altri potrebbe sembrare strano, ma c'è un motivo per cui è arrivato solo oggi, 26 settembre. Si tratta infatti del The Last of Us Day, una piccola celebrazione annuale della saga di Naughty Dog che di norma serve per annunciare nuovi prodotti a tema (non videoludici perlopiù) come ad esempio nuovi pupazzi.

Ricordiamo che The Last of Us Parte II, seguito diretto di The Last of Us, è un gioco d'azione e sopravvivenza che ci mette nei panni di Ellie e ci porta in un viaggio di vendetta per le strade di Seattle. Il gioco è stato pubblicato originariamente per PS4 ed è poi arrivata una versione PS5 che include non solo una grafica migliorata e il supporto al DualSense, ma anche dei commenti degli sviluppatori, dei livelli tagliati (e ancora adesso incompleti) che possiamo però esplorare e una nuova modalità nella quale possiamo vestire i panni di tanti personaggi del videogioco per combattere ondate di nemici in stile roguelite.

Infine, vi ricordiamo quali sono gli altri giochi di PS Plus Extra e Premium di questo mese.