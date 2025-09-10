I giochi di settembre su PlayStation Plus Extra e Premium sono stati annunciati

Sony ha annunciato i giochi di settembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, e anche stavolta la selezione effettuata dalla casa giapponese punta a offrire ai giocatori la massima varietà possibile.
A partire dal 16 settembre gli utenti Extra e Premium potranno infatti scaricare senza costi aggiuntivi WWE 2K25 (PS5 e PS4), l'ultima edizione del wrestling prodotto da 2K Games, con la sua modalità 2K Showcase dedicata alla storia della Bloodline, un roster di personaggi mai così ampio e tantissimi contenuti di contorno che vi intratterranno per decine e decine di ore.
Persona 5 Tactica (PS5 e PS4) ci catapulterà invece all'interno di una storia inedita per i protagonisti dell'RPG targato Atlus, con i Ladri Fantasma che si troveranno a visitare un regno bizzarro, dominato da malvagi tiranni, e per liberarlo dovranno uscire vittoriosi da impegnativi combattimenti a turni.
Green Hell (PS5 e PS4) è invece un survival a base open world ambientato nella foresta amazzonica in cui dovremo raccogliere preziose risorse, cacciare, costruire armi e rifugi in solitaria oppure in cooperativa insieme ad altri tre giocatori. Riusciremo a sopravvivere in uno scenario così insidioso?
Gli altri giochi
Pensato originariamente come un soulslike, Fate/Samurai Remnant (PS5 e PS4) è un altro titolo notevole per la line-up di settembre di PlayStation Plus Extra e Premium: stiamo parlando di un action RPG brillante e solido, ambientato in un Giappone feudale sconvolto dalle lotte, in cui ci troveremo a vestire i panni di un giovane guerriero alla ricerca del... Santo Graal.
Completano la lista dei giochi Crow Country (PS5 e PS4), un survival horror in cui dovremo fare i conti con i segreti di un parco dei divertimenti abbandonato; The Invincible (PS5), l'affascinante avventura spaziale che racconta le vicende di una astrobiologa alla ricerca dei propri compagni dispersi su di un pianeta alieno; e Conscript (PS5), un altro survival horror ambientato durante la prima guerra mondiale, con un soldato francese come protagonista.
E i classici PlayStation? A settembre questa sezione riservata agli utenti Premium vedrà l'arrivo di Legacy of Kain: Defiance (PS5 e PS4), in cui potremo guidare Kain e Raziel mentre provano a sconfiggere le forze oscure che vogliono catapultare il mondo nella dannazione eterna.