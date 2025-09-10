I giochi di settembre su PlayStation Plus Extra e Premium sono stati annunciati

Sony ha annunciato i giochi di settembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, e anche stavolta la selezione effettuata dalla casa giapponese punta a offrire ai giocatori la massima varietà possibile.

A partire dal 16 settembre gli utenti Extra e Premium potranno infatti scaricare senza costi aggiuntivi WWE 2K25 (PS5 e PS4), l'ultima edizione del wrestling prodotto da 2K Games, con la sua modalità 2K Showcase dedicata alla storia della Bloodline, un roster di personaggi mai così ampio e tantissimi contenuti di contorno che vi intratterranno per decine e decine di ore.

Persona 5 Tactica (PS5 e PS4) ci catapulterà invece all'interno di una storia inedita per i protagonisti dell'RPG targato Atlus, con i Ladri Fantasma che si troveranno a visitare un regno bizzarro, dominato da malvagi tiranni, e per liberarlo dovranno uscire vittoriosi da impegnativi combattimenti a turni.

Green Hell (PS5 e PS4) è invece un survival a base open world ambientato nella foresta amazzonica in cui dovremo raccogliere preziose risorse, cacciare, costruire armi e rifugi in solitaria oppure in cooperativa insieme ad altri tre giocatori. Riusciremo a sopravvivere in uno scenario così insidioso?