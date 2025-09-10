Per gli insulti di Baldur's Gate 3, Sven Vincke chiese agli sceneggiatori "più Shakespeare e meno cacca"

Durante un recente live stream dedicato a Baldur's Gate 3 , lo sceneggiatore di Larian Studios Martin Docherty ha rivelato che gli insulti della magia Vicious Mockery erano inizialmente troppo legati alla materia escrementizia, detta anche cacca. Lo erano al punto che Sven Vincke, il capo dello studio, nonché director del gioco, chiese espressamente, dopo aver letto le proposte: " più Shakespeare, meno cacca. "

Imparate dal Bardo

Docherty ha raccontato che gli sceneggiatori avevano scritto una valanga di insulti, per poi inviarli a Vincke per la revisione. "Nel documento stavano finendo tutti questi insulti e io pensavo: 'Fantastico, li metto tutti insieme'. Poi Swen li ha letti e è detto una cosa del tipo: 'Ah! Hmm... perché così tanti parlano di cacca?'"

Insulti e combattimenti in Baldur's Gate 3

"Noi ci siamo detti: 'in effetti è un buon punto'" ha proseguito Docherty, mentre Aoife Wilson, sviluppatrice senior delle comunicazioni e co-conduttrice del live streaming, è scoppiata in una fragorosa risata. "Ci eravamo un po' lasciati prendere dal gusto per lo scatologico," ha detto infine Docherty, per poi raccontare dell'indicazione data di Vincke di avere più Shakespeare e meno feci. Che se vogliamo è una lezione di vita mica male di questi tempi.

Chiaramente non tutti gli insulti a tema scatologico sono stati rimossi da Vicious Mockery, visto che diversi sono rimasti, come potete ben verificare giocando. Sarebbe bello sapere quali sono stati scartati, oppure sarebbe bello rigiocarsi Baldur's Gate 3, che non fa mai male.