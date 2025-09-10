iPhone 17 vs 16: tutte le differenze tra i modelli base, Pro e Pro Max

Apple ha alzato il sipario sulla nuova linea di iPhone 17, portando con sé aggiornamenti che toccano design, display, fotocamere, prestazioni e autonomia. L'obiettivo è chiaro: differenziare ogni modello in modo più netto rispetto al passato, dando agli utenti motivi concreti per fare l'upgrade dalla serie iPhone 16. Dal modello standard, che cresce nelle dimensioni e nella resistenza, fino al Pro Max, che spinge al massimo zoom e batteria, il confronto diretto con la generazione precedente mostra un salto di qualità evidente.