Grand Theft Hamlet, quando GTA Online incontra Shakespeare

Vi siete mai chiesti come sarebbe organizzare uno spettacolo teatrale all'interno di un videogioco multigiocatore come GTA Online? No? Beh, ci hanno pensato Sam Crane e Mark Oosterveen, due attori teatrali che, durante i tempi bui della pandemia, si sono rifugiati, come molti altri, all'interno del mondo fittizio e sopra le righe creato da Rockstar Games più di dieci anni fa. Da questo seme di un'idea è scaturito Grand Theft Hamlet, un film documentario spassoso e delicato su un gruppo di persone alla ricerca della realizzazione personale e collettiva in un mondo diventato unicamente virtuale. Vediamo più nel dettaglio perché un progetto come questo (che in Italia, forse, non vedremo mai sul grande schermo) è non solo interessante, ma importante per la comunità videoludica.

Amleto al tempo del Covid Creare qualsiasi contenuto con un minimo di coerenza all'interno di una partita libera in GTA Online è già di per sé una sfida, figuriamoci mettere in scena l'intero Amleto. Tuttavia, Sam e Mark si sono imposti di imbarcarsi in un progetto del genere, senza sicurezze o retribuzione, dal momento in cui sono incappati nel Vinewood Bowl (la versione di Rockstar del vero Hollywood Bowl a Los Angeles). Da quei primi, timidi ed esilaranti passi, fatti di giocatori fastidiosi e polizia sul piede di guerra, sono riusciti ad arrivare a una diretta streaming durante la quale hanno proposto l'opera teatrale nella sua interezza. Ma come ci sono riusciti? Il film, girato anche grazie alla moglie di Crane, Pinny Grylls, regista che ha preso un controller in mano per la prima volta solo per documentare questa impresa titanica (nella sua follia), racconta proprio di tale processo, delle difficoltà riscontrate, della disponibilità fornita da totali sconosciuti sparsi per il mondo e delle vie di interazione e comunicazione collaterali che l'essere umano ha dovuto sfruttare per sopravvivere a livello socio-culturale.

Attori si nasce? Prima cosa da fare è, ovviamente, trovare abbastanza interpreti da consentire la messa in scena di una tragedia complessa e corale come quella dell'Amleto. Così, Crane e Oosterveen hanno indetto delle audizioni all'interno del gioco tramite i loro canali social o semplicemente andando in giro per la mappa e chiedendo a totali sconosciuti se fossero interessati a partecipare a una produzione del genere. Il risultato è, ovviamente, quello che vi potete aspettare: un susseguirsi di morte e sparatorie che finiscono sempre in una grassa risata, unico modo di reagire a ore e ore di frustranti interazioni. Ciò che accade quando si cerca di convincere qualcuno a prendere parte a uno spettacolo teatrale in GTA Online Ma, con il passa parola, qualche giocatore interessato si presenta e mostra le proprie doti. Queste sono persone normali, con lavori normali (per chi non li ha persi), che condividono tutte un elemento in comune: la necessità di perdersi in questo mondo virtuale per non farlo in quello reale, come mai prima d'ora così opprimente.

Limiti e ostacoli Se avete provato a giocare a GTA Online, sapete molto bene quanto possa essere complicato svolgere una qualsiasi attività senza venire crivellati, investiti, annichiliti da qualche giocatore che approccia il gioco nel modo che preferisce. Potete, quindi, immaginare quanto possa essere allettante, per tali individui, un gruppo di persone intente a svolgere delle prove per uno spettacolo teatrale. Incontro tra sconosciuti per la messa in scena dell'Amleto Però, questi intoppi non hanno mai (o quasi) fatto perdere d'animo i due teatranti che, anzi, hanno continuato, imperterriti, il loro ambizioso progetto, tenendo fede alla scelta di rimanere in un server aperto, senza andare a trovare scorciatoie che avrebbero potuto rendere il tutto decisamente più semplice (e, forse, anche meno interessante). Il teatro è fatto di continui imprevisti e, in un contesto "protetto" come quello videoludico, l'importanza della messa in scena scemerebbe senza la costante ombra dell'inaspettato ad aleggiare sulla produzione. Gli attori intenti a interpretare uno degli atti finali dell'opera Meritevole anche la scelta di scavalcare il proscenio classico per rendere l'intero mondo di gioco un immenso palcoscenico senza limiti (o quasi). I registi, nel film, rimarcano spesso le grandi possibilità concesse da una tale libertà di approccio, pur mancando la prossemica necessaria a restituire delle interpretazioni quantomeno paragonabili a quelle di attori in carne e ossa su un palco reale. Questo progetto ha fornito loro la possibilità di riflettere sulla relazione tra realtà e finzione, trovando dei parallelismi tra teatro e videogioco, l'approccio ai ruoli, che persone qualsiasi si ritrovano a ricoprire per una manciata di ore, e il ruolo nel ruolo, che supera la barriera del reale per perdersi nel sottotesto del virtuale.

Girare in GTA Online Forse è arrivato il momento di specificare che questo film, della durata di un paio d'ore, è interamente girato all'interno di GTA Online. Non c'è una singola inquadratura che fuoriesca dal contesto videoludico nel quale il film si situa. Quello è il mondo che gli autori volevano mostrare, nient'altro conta. O, meglio, conta, ma non è il soggetto d'interesse, perché il loro privato è diventato talmente ristretto e soffocante da non poter trovare spazio sullo schermo. Ennesima morte: nel gioco o nel gioco all'interno del gioco? Non per questo, però, ciò che accade fuori non influenza ciò che avviene dentro. Rinunce improvvise, ritorno al quotidiano, imprevisti familiari. Il buio della vita si riflette anche su quella inventata. E questo Grylls ce lo mostra con il suo tocco da documentarista, studiando l'ambiente virtuale creato da Rockstar e sottolineandone le contraddizioni (due personaggi dalle stesse fattezze che percorrono la medesima via a pochi passi di distanza, pattuglie di polizia lanciate allo sconclusionato inseguimento di un giocatore a bordo di un jet supersonico). Ogni luogo è il palco, anche il tetto di un palazzo in costruzione I creatori di questa strana opera intermediale mettono sul piatto, dietro al sipario della rappresentazione teatrale, uno studio sociologico senza pari. Lo fanno forse in modo involontario, forse in modo fin troppo costruito (molte scene paiono eccessivamente "perfette" per non essere state preventivamente studiate), ma rimane sempre molto evidente la necessità di raccontare un momento particolare in una maniera speciale, capace di analizzare da vicino i "nuovi" modi del comunicare che, dopo la pandemia, sono diventati la norma anche per chi non li conosceva.