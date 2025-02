Grand Theft Hamlet è un documentario realizzato dentro GTA Online che sta ricevendo dei consensi clamorosi

Grand Theft Hamlet di Pinny Grylls e Sam Crane è un documentario realizzato dentro Grand Theft Auto Online che sta raccogliendo enormi consensi, ora che è disponibile in streaming su MUBI. Sulla carta si trattava di un progetto bizzarro e molti temevano che fosse il solito lavoro realizzato dai fan, pensato essenzialmente per compiacere la sua comunità di riferimento. Inoltre è davvero difficile pensare di realizzare qualcosa di organico dentro un gioco in cui molti vivono in modo sregolato, facendo un po' quello che vogliono per divertirsi con gli amici. Invece, attualmente Grand Theft Hamlet non solo risulta essere gradevolissimo da guardare, ma vanta anche un punteggio di 94% su Rotten Tomatoes.

Detta in breve, il voto di Rotten Tomatoes nasce da un sistema che aggrega le recensioni di critici cinematografici e televisivi per fornire una panoramica dell'opinione critica su un film o una serie.